长和系售英国配电商获大比数通过 指原无意出售 「买家出价非常吸引」

长江基建（1038）牵头财团于今年2月就出售英国配电商UK Power Networks（UKPN）的交易，在股东特别大会上获大比数通过。有关交易企业价值为168.38亿英镑，折算约1768亿港元。

UKPN现时由长建及电能分别持股40%，长实占20%权益。长江基建、电能实业（006）、长江实业（1113）及长和（001）分别举行股东特别大会，会上各公司独立股东均以大比数通过有关出售决议案，赞成票比例分别为长建99.99995%、电能99.8893%、长实99.9988%，以及长和98.5801%。

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交易料年中完成

是次交易买家为上市法国公用事业企业Engie，预期最迟于2026年6月底前完成。

完成交易后讨论是否派特息

在股东特别大会被问及为何出售UKPN时，长建联席董事总经理兼执行董事、电能主席暨长和执行董事甄达安说：「 我们原本无意出售UKPN，是买家主动提出收购建议。买家的出价非常吸引。我们认为接受买家的收购建议，最符合股东利益。」有股东问及会否派发特别股息，他称，待交易完成后，董事会将会讨论有关事项。

「现今动荡时势现金为王」

至于出售UKPN所得款项的用途，甄达安表示，「在现今动荡的时势，正是『现金为王』。」他称，具备充裕资金，将为其开启未来的各种选择和机遇，并使集团稳健的财务状况提升至更雄厚的状态。

现金总回报近6倍

长建指，相比原本的投资是次出售作价连UKPN多年来提供的股东分派，该集团可赚取近6倍的总现金回报。

甄达安曾表示，这宗交易体现了长江基建与UKPN多年来共同创建的价值，也突显了长江基建作为投资暨营运者，在建立和管理可靠、以客为本兼高效的公用事业公司上，深具实力。

他指出，UKPN于2010年被长建收购时，几乎所有关键绩效指标均被英国能源监管机构Ofgem予以劣评；时至今日，几乎所有指标均为同侪之首，并于2025年获颁「年度公用事业大奖」（Utility of the Year），第五度荣登这业界最高殊荣。甄达安表示，对于UKPN在成为长江集团成员后的重大转变和长足发展，感到十分欣喜和自豪。

UKPN拥有并经营位于伦敦、英格兰东南部及东部的电网，为2000万人口提供服务。该公司亦透过UK Power Networks Services经营非受规管业务，包括设计、建造、拥有和营运私营电网，客户包括公营及私营机构。

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