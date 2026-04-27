9GAG推首款线上游戏 借AI技术仅60天开发而成

知名迷因（Meme）平台9GAG今日（27日）宣布，推出首款线上游戏《Potatoz Survivors》。该游戏以公司去年底首度推出的自创IP「Potatoz」为主角，主打免下载、免付费的跨平台体验。9GAG表示，该游戏由单一开发者利用AI技术，以仅仅60天开发出来，充分体现人类幽默和创意与AI能力的结合。

将社群共识转化为「Pixel Art」

《Potatoz Survivors》为一款以爱心作子弹的生存游戏，玩家需眼明手快避开障碍以生存下去。游戏主角「Potatoz」的诞生，源于9GAG社群的一项有趣传统，过去用户发布长篇内容时，通常会在文末附上一句「Sorry for the long post, here’s a Potato」，并附上薯仔图案，以作为对耐心阅读者的一个幽默奖励。

9GAG创作团队其后将此独特的社群共识转化为Pixel Art（像素艺术）角色，自去年11月起，该IP从单纯的迷因笑话，演变成周边商品、城市寻宝游戏，以及一个充满活力的粉丝社群，如今更正式进军电子游戏世界。

利用游戏回馈粉丝社群

该游戏的单一开发者、9GAG产品总监Kevin Yuen表示，当他看到社群对「Potatoz」的热爱时，便想利用该IP创造特别的事，于是《Potatoz Survivors》就自然地诞生。他强调，他创造的不仅是一款好玩的游戏，更要利用游戏来回馈社群，因为「Potatoz」就是来自于社群，是用户间的共鸣。

目前，玩家只需打开手机或电脑浏览器即可畅玩，无需经应用程式商店下载，亦无需进行繁琐的注册或付费步骤。