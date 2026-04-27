中银称逾八成客料港人寿命超过90岁 退休最关注稳健储备及可持续现金流

中银香港（2388）副总裁陈文表示，根据该行早前进行的专项调研结果显示，逾八成受访客户预期未来10年香港市民平均寿命将超过90岁，因而对退休规划及长远保障的关注度有所提高；超过九成受访客户已提前准备退休储备，并进行多元化资产配置，包括股票、定期存款及保险等。

此外，调研显示，当被问及计划退休时最关注的范畴，近半受访者视稳健储备及可持续现金流为规划退休生活的核心（46%），以应对长期的退休生活开支需求，他们亦关注完善及足够的医疗保障（27%），以及理想的退休居住和生活环境（20%）。

与中银人寿及其他策略伙伴合作

陈文称，因应香港步入高龄化社会，为配合高端客户于退休规划及安老安排方面的需要，中银香港与中银人寿及其他策略伙伴合作，结合多元化金融服务与粤港澳大湾区优质养老资源，为客户提供涵盖理财规划、稳健投资、退休保障产品，以及健康管理、远程医疗的一站式本地及跨境养老解决方案，致力打造全方位财富管理及增值服务体验。

中银人寿执行总裁邓子平表示，公司是次与中银香港联乘互动，与跨行业伙伴合作促进一站式个人跨境金融服务，通过「金融产品+非金融服务权益」体系及全周期专业跨境养老服务，包括旅居、机构、社区及居家养老服务，为市民北上养老提供更优质选择。

为配合客户实现全方位的健康与资产传承安排，中银香港与中银人寿携手推出「寰御安心环球终身保险计划」，并透过「安心2gether 保单权益」提供订立持久授权书保障及精神上无行为能力保障，助客户超前管理初老风险。