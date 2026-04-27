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的士电子支付新规满月 蚂蚁称日均交易额升1.6倍 Alipay+伙商场推五一优惠

商业创科
更新时间：15:40 2026-04-27 HKT
发布时间：15:40 2026-04-27 HKT

本港的士电子支付新规实施即将满月，蚂蚁国际数据显示，本港的士司机接受由AlipayHK、内地支付宝及Alipay+海外钱包支付的车资，日均交易金额按年急增逾1.6倍。

逾4.9万司机开通数字化收款

蚂蚁国际表示，现时全港有超过4.9万名的士司机已开通相关数字化收款服务。除了本港市民、内地及澳门旅客外，来自马来西亚、菲律宾、泰国及韩国等逾20个地区的海外旅客，亦逐渐习惯扫码支付车资。旅客在港使用当地电子钱包即可完成支付，无需兑换港元。

首季游客买电子产品开支增5倍

受惠于香港近年积极推动盛事经济，蚂蚁国际指出，2026年首季非内地旅客在港使用Alipay+合作钱包的交易金额及笔数，按年齐升逾70%；其中菲律宾、泰国及哈萨克斯坦的旅客消费增长最快。数据显示，游客对购买电子产品的需求大幅上升，相关交易金额按年激增5倍；搭的士及叫车的开支亦显著增加。

随着「五一黄金周」临近，港府预计将有近100万名内地旅客访港。为捉紧消费旺季商机，Alipay+将联动全港逾12个热门商场，包括K11、置地广场及港铁旗下MTR Shops等，推出专属优惠以迎接境外旅客。

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