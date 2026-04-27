中东冲突扰乱关键原材料供应 PCB单月加价40% 科企雪上加霜

据路透引述消息报道，中东冲突扰乱了关键原材料供应，几乎推高包括智能手机、电脑及AI伺服器等所有电子设备中所使用的印刷电路板（PCB）价格。这对于本已面临记忆体晶片成本飙升的电子产品制造商来说，更是雪上加霜，并突显了美伊战争日益扩大的影响，对供应链、塑胶和石油供应造成严重破坏。

云端服务商接受进一步加价

高盛分析师一份报告亦指出，单是4月份，PCB价格就比3月上涨了高达40%，并补充指云端服务供应商愿意接受进一步的价格上涨，因预计未来几年需求将超过供应。另据Prismark最近一份报告，预计到2026年，全球 PCB行业将增长12.5%至958亿美元。

报道提到，伊朗4月初袭击了沙地阿拉伯的Jubail petrochemical complex，导致高纯度聚苯醚（PPE）树脂的生产被迫停止，而这种树脂是制造PCB层压板的关键基础材料。

此外，受AI伺服器需求增长带动，PCB价格自去年底以来持续攀升，而且今年3月以来，制造商争相确保原材料供应，亦令需求增长急剧加快。