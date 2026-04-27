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美多间廉航据报寻求近200亿援助 政府料获认股权证作交换

商业创科
更新时间：14:32 2026-04-27 HKT
发布时间：14:32 2026-04-27 HKT

据《华尔街日报》引述消息报道，包括Frontier和Avelo在内的美国一系列廉价航空公司正在寻求25亿美元（约195亿港元）的政府援助，而政府将获得可转换股权的认股权证。

根据燃油支出作援助估算

报道指出，25亿美元的数字是根据今年航空燃油支出预测、相对于早前估算的差额所计算；而有关估算的前提是航空燃油价格在今年剩余时间内，将平均维持在每加仑4美元以上。

目前预计未来几天将继续讨论潜在的经济援助方案，而美国总统特朗普上周曾发表讲话称，「喜欢航空公司多一些，这样才能有竞争」，则令廉价航空公司感到鼓舞。

或救Spirit Airlines免破产

另一方面，据报美国政府亦正在考虑向Spirit Airlines提供救助，以帮助其避免破产清算。该航空公司正与相关机构谈判，希望获得高达5亿美元的贷款；作为交换，美国政府将获得认股权证，并可能使其获得大量股份。

报道提到，廉价航空公司此次提出的要求，比本月初提出的要求更为激进。此前，他们曾请求批准暂时免除部份机票税费。

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