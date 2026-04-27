资本集团称亚洲市场估值吸引 中国发展AI健康 正摆脱「内卷」问题

资本集团（Capital Group）投资组合经理兼管理委员会成员Noriko Chen表示，亚洲市场估值吸引，当中中国的AI发展非常健康，正摆脱过去新兴产业「内卷」问题，吸引长线资金部署具身智能、生物科技等高端板块。对于香港未来发展机遇，她认为可成为亚洲教育中心，在区内担当孵化器角色亦具有优势。

中东局势对市场影响较短暂

正值资本集团于新加坡举办活动，Noriko Chen接受访问时表示，中东局势对资本市场影响较短暂，但油价推高通胀正在蔓延，环球资金正追逐健康、有能力渡过高通胀时期的公司，当中中国公司的优势在于，对中东的能源依赖降低，市场估值亦偏低。在中国板块上，她看好下一代面向全球的行业，包括电动车、人形机械人、工业自动化、生物科技等，亦相信数年内中国的记忆体产能及半导体发展会有良好势头。

她指出，一直以来投资中国市场的弊病在于「好公司要面对竞争激烈的市场」，例如电动车不时面对「内卷」困扰，削弱盈利能力。在AI生态方面，她则认为，目前中国的AI发展健康，大集团如阿里巴巴（9988）、字节跳动等正开发自家大模型，亦有MiniMax（100）、智谱（2513）等新兴企业冒起，值得长线资金关注，但相信要数年时间才能下定论，包括观察中国能否每年投放高达100亿至200亿美元的资本开支，以及在缺乏关键晶片供应之下，能否保持竞争力。

内企陆续赴港上市增透明度

Chen又指出，宏观而言，亚太区占全球GDP总值一半，以及贡献增长约60%，但只占全球市值约25%，长期低配的关键在于区内有不少国企及有政策监管因素，令部分企业不以争取利润为目标，但近年已改善，特别是日、韩企业，而中国有大量公司陆续赴港上市，增加了透明度，国策亦鼓励关注股息及股东回报，认为目前投资条件良好。

资本集团是全球最大的主动型资产管理公司，去年底主动型资产管理规模达3.3万亿美元，若计及追踪型ETF、指数基金等被动资本，资本集团亦排名全球十大。资本集团以奉行「多元基金经理制度」著称，庞大投资组合分配予Noriko Chen在内多名基金经理打理，互相分享想法，但自行作出决定，并鼓励长线投资回报，以避免依赖单一基金经理的风险。

料香港可成为亚洲教育中心

Noriko Chen亦评论香港在亚太区内的优势。她认为，香港可成为亚洲教育中心，其优势在于教学条件能中西合璧，吸引对赴美留学有顾虑的国际学生及教职员，并建议可制订更多创新课程内容，例如教导AI素养等。

对于本港正积极成为国际创科中心，Noriko Chen认为，香港的面积难以容纳大量数据中心，未必可吸引AI大模型公司落户，面对区内竞争或有较大挑战，但本港的创科优势亦源于大学，在产业上能发挥孵化器的角色，吸引风险资本及企业来港，「将聪明人才留在香港，之后提供创业机会和资金支援，便形成生态，香港就更有吸引力。」