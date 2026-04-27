羚邦称CON - CON人流达3万 冀寓教于乐 未来毋须再问「甚么是IP」

近年知识产权（IP）成为热议话题，而羚邦集团（2230）早在30多年前已开始将如今脍炙人口的各类经典动漫如《宠物小精灵》等版权引入香港。近期由羚邦全资逾千万元主办的IP潮流文化盛会「CON-CON HONG KONG」已落下帷幕，主席兼行政总裁赵小燕直言心情如「生多一个BB」。她透露，本次CON-CON总人流约3万人次，希望通过寓教于乐，令到未来大家毋须再追问「甚么是IP？」

打造更多具体验感快闪店

针对传统展会租摊后「自生自灭」的痛点，赵小燕指出，CON-CON核心并非依赖摊位费，而是通过IP拆解重组创造价值，将coser、声优等多元文化形态汇聚一堂，让不同年龄段及不同喜好的观众都能找到归属感。她亦关注到，阿尔法世代（Alpha世代）已逐渐脱离传统打卡模式，转而青睐快闪店（Pop up）带来的沉浸式体验，羚邦已经成立了新的部门，以打造更多带有体验感的快闪店。

值得关注的是，港府早前公布的财政预算中，已预留5,200万元计划开办「知识产权学院」。赵小燕表示，本次展会中亦设「黑盒剧场」，通过打造互动交流空间，让粉丝能够近距离与IP偶像及创作者沟通。她认为，若能够提供实践机会及普及版权保护等相关知识，将进一步完善香港IP产业生态，推动IP经济成为香港经济转型的核心动力。

IP经营长远需独特「DNA」

在IP营运上，赵小燕强调，没有「hit and run（昙花一现）」，惟需找到IP独特「DNA」，长期经营才能立足。她指，本土化亦是重要一环，本次CON-CON摊位中超过7成是本土品牌，料明年本土IP的数量将更多。

谈及展望，赵小燕表示，将持续深耕展会IP，希望CON-CON能在香港每年常态化举办，并拓展至其他国家和地区，亦计划开拓宠物及体育题材IP，进一步扩大IP覆盖范围。