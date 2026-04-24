屈臣氏集团跻身全球领先零售商十五强 正积极投资发展由人工智能带动的个人化体验

屈臣氏于《2026年全球50大零售商》排行榜中名列全球第14位，是次排名进一步确立屈臣氏集团稳居全球十五大零售商之列。该集团亦正积极投资发展由人工智能带动的个人化体验、先进数据分析及数码生态系统，并逐步推广至旗下各品牌。

正透过整合会员数据和线上平台及店内互动体验

屈臣氏表示，正透过整合会员数据、线上平台及店内互动体验，集团进一步深入了解顾客所需，同时提升营运效率与顾客体验，运用数据分析为集团带来效益，包括更专注于满足顾客需求；提升产品组合及定价策略的精准度；加强会员忠诚度；提高供应链的灵活性与反应速度。

一直专注于正确的发展重点

屈臣氏集团行政总裁倪文玲表示，当今零售业的竞争，不仅讲求规模，更需要灵活应变、数码精准以及深厚的顾客信任。跻身全球15大零售商之列，正好肯定集团一直专注于正确的发展重点，包括审慎而有纪律的资本配置、坚定以顾客为核心，并以科技赋能、贯彻高效执行。她续指，集团经历不同世代的转变，如经济周期、科技革新以及顾客期望的不断演变，始终稳健发展，相信横跨亚洲与欧洲的业务布局，让集团得以结合亚洲市场的速度与数码活力，以及欧洲卓越的营运管理与深厚的零售传统。同时在日益数码化的零售环境中，相信真正的差异化优势，在于将先进数据、人工智能及无缝的O+O（线下及线上）整合能力，与更为长久而珍贵的人情味结合。



