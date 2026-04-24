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美伊局势未明朗 美股早段个别发展 英特尔季度业绩理想曾急升27%

商业创科
更新时间：22:25 2026-04-24 HKT
发布时间：22:25 2026-04-24 HKT

美伊局势未明朗，美股早段个别发展，道指下跌，但标普以及纳斯达克指数企稳。英特尔季度业绩理想，早段一度暴涨27.6%，高见85.22美元，最新升约两成四，见82.8美元。两间大型科技公司Meta以及微软大手裁员，股价均向好。

英特尔第一季业绩表现远胜预期 道指早段跌0.4%

英特尔第一季业绩表现远胜预期，季度收入135.8亿美元，按年增长7.2%，高于市场预期的124.2亿美元，经调整每股盈利29美仙，远高于市场预期的1美仙，反映业务正在复苏。 

道指早段跌183点，见49126点，相当于0.4%跌幅。标普指数则升0.2%，纳指则升0.6%。国际油价窄幅上落，纽约期油曾跌0.7%，至每桶95.1美元，伦敦布兰特期油则微升0.2%，至每桶105.3美元。

Meta宣布计划裁减一成员工，集团约8000名员工受影响，股价昨晚早段升0.8%，至664.18美元。微软首次推出自愿离职计划，约有8750名员工符合申请资格，占美国全体员工7%，股价早段亦升0.8%，见419.06美元。

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