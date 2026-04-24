Sun Life永明去年新造业务年度化标准保费 突破百亿达118亿元

Sun Life永明表示，凭借多元分销渠道策略，去年全年新造业务年度化标准保费（APE） 录得118亿元，按年大幅攀升46%，创出历史新高， 跻身香港首五大非银行保险公司之列。

新造业务APE按年升逾一倍

年内，各渠道业务均录得显著增长。其中经纪渠道的新造业务APE按年升1.44倍，蝉联市场第一；代理人渠道APE升50%，高于行业整体同期12%的增幅；银保渠道APE升53%。而在主要非银行保险公司中，永明的平均保费金额稳守市场前三位。

香港永明金融行政总裁林嘉言表示，承接前年的稳健业务增长，公司于去年在经纪、代理人及银保三大分销渠道表现亮丽。全年新造业务APE首度突破百亿元，经纪渠道业务更再度成为市场首位。此成绩充分体现多元业务策略的成效、严谨的执行力以及团队全力以赴的精神。

展望未来，他说，将继续以客户为中心，提升产品与服务组合以回应客户的理财及保障需求，并进一步优化业务策略，尤其是针对高净值客户市场的方案。公司亦会续深化数码转型及人工智能应用，提升客户体验及推动保险科技发展。