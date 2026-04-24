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中银人寿去年新造标准保费258亿创新高 人币保险市占逾半

商业创科
更新时间：18:02 2026-04-24 HKT
发布时间：18:02 2026-04-24 HKT

中银人寿宣布，去年全年录得新造标准保费为258.62亿元，按年跃升约5成，创历史新高。其人民币保险业务连续逾十年独占市场鳌头，去年有关新造标准保费市占率超过5成。       

该公司又指，其直接销售渠道业务位列市场第一，保险专属代理渠道的人均产能亦持续踞市场首位。此外，经纪渠道业务按年倍增，创经纪渠道业务的历史新高。

中银人寿执行总裁邓子平表示，该公司充分发挥多渠道布局优势，在电子渠道、银行保险、保险专属代理、财富管理团队以及保险经纪渠道方面，均录得卓越成绩。

 

 

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