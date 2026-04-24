花旗「五一黄金周」延长4分行服务时间 国际个人银行内地客占七成

花旗香港公布，因应「五一黄金周」将至，花旗香港于5月1日（周五公众假期）及5月2日（周六），将额外延长尖沙咀K11 Atelier、旺角弥敦道、旺角惠丰中心及铜锣湾维宝商业大厦四间指定分行的营业时间至下午4时，以为客户提供开户等服务。

分行延长时间

推遥距开户 缩短办理时间

花旗香港表示，已将遥距开户服务扩展至国际个人银行。内地客户可在来港前可透过该行网站递交开户申请，并以手机应用程式上载相关资料及进行电子身份验证。客户抵港后亲临指定分行与专属客户经理会面即可启动户口，令所需开户时间大幅缩短一半。至于非内地客户，亦可透过网站预约，携同相关文件于预约时间亲临指定分行办理开户手续。

花旗香港表示，今年第一季国际个人银行（IPB）业务客户数目录得按年增长，当中高端的Citigold Private Client（CPC）客户增幅达双位数。相关增长主要由内地客户带动，截至今年3月底，内地客占整体IPB客户达七成。为迎接「五一黄金周」，该行宣布引入遥距开户服务，并于假期期间延长指定分行营业时间吸客。

迎新奖赏最高达17万元

另一方面，该行为跨境客户推出多项迎新优惠。全新客户成功开立Citigold或Citigold Private Client国际个人银行户口并存入新资金，最高可享17万元现金奖赏，相关优惠亦适用于「合资格之资本投资者入境计划」（CIES）及「高端人才通行证计划」（TTPS）客户。

此外，客户若符合新资金要求并透过网上申请，可额外获最高2000元现金回赠；现有客户成功推荐亲友开户，每位最高可获1.28万元回赠；而全新大湾区客户开立「跨境理财通」户口并存入300万元人民币，亦可享高达1.3万元现金回赠。