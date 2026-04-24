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2025年本港长期新造保单保费3,309亿元 按年大量升50.6%

商业创科
更新时间：17:40 2026-04-24 HKT
发布时间：17:40 2026-04-24 HKT

保监局公布，2025年本港保险业的毛保费总额达到8,270亿元，按年上升 29.7%。其中长期业务(寿险相关业务)，若不包括退休计划业务，新造保单保费为3,309亿元，大幅上升 50.6%。期内，保险公司共发出约59,000 份合资格延期年金保单，贡献保费37 亿元或个人业务总额的1.1%。 

在岸财产损坏业务承保利润 大逾97%

另外，一般保险业务方面，去年保险公司就大埔宏福苑火灾作出赔付及预留准备金后，在岸财产损坏业务的承保利润按年大跌逾97%至1580 万元。 

去年，在不包括退休计划的长期业务中，非相连个人业务录得新造保单保费3,121 亿元，按年升 49.9%，当中可进一步细分来自分红业务的2,828 亿元和其他业务的293亿元，分别上升55.1%和13.7%；而相连个人业务的新造保单保费则为185 亿，按年升 65.4%。

期内，长期有效业务的保费收入总额为7,185 亿元，按年增长33.7%，主要包括非相连个人业务的6,327 亿元，升 34.1%；相连个人业务的302亿元，升 25.8%，以及退休计划业务的493 亿元，升 38%。此外，申索及利益总给付金额合计3,630 亿元，上升 3%。

保险业长期业务总资产 增加至53,980亿元

截至去年 12月 31 日，长期业务的总资产增加至53,980亿元，净资产为7,443亿元。

一般业务方面，去年毛保费及净保费分别为1,085 亿元和741亿元，分别按年上升8%和6.3%，已偿付申索毛额合计554 亿元，上升4.5%。整体经营利润按年升39.7%至114 亿元，其中承保利润占29 亿元，下跌12.5%。 

期内，直接业务的毛保费与净保费分别为548 亿元（升6.6%）和378 亿元（升5.7%），已偿付申索毛额合计291 亿元（升 3.9%）。整体承保利润录得32 亿元（升 174.7%）。另方面，保险公司就大埔宏福苑火灾作出赔付及预留准备金后，在岸财产损坏业务的承保利润从6亿元显著下降至1580 万元，按年下跌97.2%。 

截至去年底，一般业务的总资产增加至3,379 亿元，净资产为1,365 亿元。

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