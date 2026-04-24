汇丰保险去年新造保费达514亿 按年增四成

保险业监管局公布的2025年临时统计数字显示，汇丰保险于人寿保险市场稳占领先地位，新造业务保费及年化新保费均为市场第一，市场份额分别达15.5%及17.6% 。

汇丰保险香港及澳门行政总裁曾珮珊表示，很荣幸连续四年维持市场第一的地位，并于2025 年全年录得514亿元新造业务保费，按年上升40%。这证明汇丰因应市场不断变化的需求而扩展产品及服务的策略行之有效，带来亮眼的成绩。

她续说，汇丰保险得以保持亮眼的表现，主要受惠于市场波动下保险需求增加，刺激客户寻求值得信赖的保险公司为他们规划财富，同时追求财富保障及增值。因应财富传承于亚洲区的趋势，此需求于高净值客户之间尤其显著，而保险往往是客户传承财富至下一代的首选工具之一。预期这些宏观利好因素将持续，进一步巩固香港作为国际财富管理领先枢纽的地位。

