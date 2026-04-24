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德勤报告揭CFO困局 近半面临「事事皆重要 事事需兼顾」运营环境

商业创科
更新时间：16:42 2026-04-24 HKT
发布时间：16:42 2026-04-24 HKT

德勤发表「财务趋势2026」报告指出，首席财务官正面临「事事皆重要、事事需兼顾」的运营环境，有48%的财务官表示现时需同时应对外部挑战及采纳新科技，46%财务官指亦需拓展收入来源。德勤中国香港市场及业务增长主管合伙人吕志宏表示，CFO如今需深度参与企业战略规划，尤其是在企业出海、跨境并购等重大决策中发挥关键作用，需兼顾宏观经济形势、地缘政治风险、税务法规等多重因素，为企业全球化布局提供风险把控与财务支持。

应对AI时代的挑战，吕志宏指，CFO应通过专业机构培训充实数字资产、AI应用等新知识，主动体验各类AI工具。Workday大中华区总经理湛致远补充，企业需建立完善的AI治理机制，规范数字员工、第三方AI代理等的数据访问许可，确保AI应用的负责任与安全性。

研究亦指，虽63%的财务部门已经全面部署人工智能解决方案，但仅21%财务官认为相关投资带来了清晰可量化的价值，而将AI智能体完全整合至工作流程中的比例更仅占14%。

AWS亚太首席技术官Olivier Klein指，AI正从辅助工具向可独立执行任务的「AI工作者」演变，不仅重塑金融领域，更将改变各行业的工作模式。

面对全球经济不确定性与技术变革，吕志宏认为，香港CFO正以更开放的姿态拥抱AI，料2026年企业对AI的投入力度将进一步加大，CFO的战略性作用将更为凸显。

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