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K11 MUSEA首季奢侈品牌销售按年升14% Balenciaga扩大K11 MUSEA专门店至复式双层

商业创科
更新时间：16:28 2026-04-24 HKT
发布时间：16:28 2026-04-24 HKT

近月香港旅游业及零售业数据持续回升向好，不少国际奢侈品牌著手扩展香港布局，进驻更多大型商场或扩充现有舖面。最近Balenciaga位于尖沙咀K11 MUSEA的专门店亦完成扩充，新店比之前的单层舖面增大一倍面积，升级为复式双层店。

昨日（23日）新店开幕时，知名艺人容祖儿及魏浚笙更亲赴K11 MUSEA出席活动。据现场所见，Balenciaga在K11 MUSEA的全新复式双层店位于地下及一楼，面向尖沙咀梳士巴利道。

翻查K11应用程式的资料，该双层店的总楼面面积达461平方米，涵盖女装及男装成衣、鞋履、手袋、配饰、珠宝及眼镜等系列商品，并会引入多款店内限定产品，更会特设独立VIC私人预约空间。根据早前报道，K11 MUSEA今年内会完成首阶段品牌升级计划，除了引进逾 60 个新品牌，不少国际奢侈品牌包括Balenciaga，以及Audemars Piguet、Van Cleef & Arpels、Brunello Cucinelli、Dior Beauty等品牌都已经或即将升级舖面。

零售数据方面，K11 MUSEA 于今年一至三月，一线奢侈品牌销售按年上升14%，钟表珠宝类别升幅达45%，反映高端消费市场持续向好。

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