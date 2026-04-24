西班牙桑坦德银行进驻新地IGC 占地3.7万呎 成首个投营租户

新地（016）宣布，国际银行西班牙桑坦德银行已进驻新地旗下西九龙International Gateway Centre（IGC），成为该地标项目首间正式投入营运的租户。

​西班牙桑坦德银行占用IGC四座大楼其中一座的全层，楼面面积约3.7万平方呎。该行于4月16日为其位于IGC的新香港办公室举行开幕典礼，仪式由该行的亚太区首席执行官—企业及投资银行部Alberto Rivero与亚太区首席营运官及香港分行行长Elina Wong主持，与该行逾200名员工一同庆祝。新鸿基地产代理执行董事卢经纬亦出席见证。

西班牙桑坦德银行占用IGC四座大楼其中一座的全层，楼面面积约3.7万平方呎。

卢经纬续指，西九龙是一个充满活力的世界级综合枢纽，集商业、文化、可持续发展与创新元素于一身。

​新地卢经纬：对西九国际影响力充满信心

​卢经纬表示，西班牙桑坦德银行是次进驻，正反映西九龙迅速崛起，并被誉为「中环2.0」的香港新一代国际商业及文化枢纽。卢称，企业选择落户IGC，与新地一样，充分展示对西九龙长远发展潜力和其国际影响力充满信心。

​卢经纬续指，西九龙是一个充满活力的世界级综合枢纽，集商业、文化、可持续发展与创新元素于一身，不但具备无可比拟的便捷交通网络，亦坐拥广阔的绿化空间及壮丽的维多利亚港景致。

​IGC设60万呎购物商场

​IGC是新地高铁西九龙总站发展项目，写字楼部分采用双子塔式设计，共有四座大楼，合共提供约260万平方呎甲级写字楼空间。项目亦设有五层逾60万平方呎的购物商场，计划将分阶段开放。