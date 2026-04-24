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油价急升增外送车手成本 外卖平台伙油公司推折扣冀减负担 每公升最多平10.5元

商业创科
更新时间：12:32 2026-04-24 HKT
发布时间：12:32 2026-04-24 HKT

美伊战争对全球经济与民生的冲击正逐步浮现，受地缘局势升温影响，国际油价自今年初以来持续攀升，进一步推高本港运输及物流业的营运压力。特区政府早前提出4招临时措施应对，包括商用车船柴油每公升补贴3元、非私家车辆隧道费半价等。在燃油开支显著增加下，送递车手的营运成本亦明显上升。外卖平台Keeta与油公司合作，为送递员提供入油优惠，冀减轻前线车手负担。

相关文章：油价急升︱政府推4招应对：商用车船柴油每公升补贴$3、非私家车辆隧道费半价 为期两个月

每公升汽油 加码最多减10.5元

Keeta表示与多间油公司合作，为送递车手提供更高折扣优惠。其中，Esso 优惠由原本每公升汽油减8.3元，增至每公升减10.5元，增幅达26%。连同其他优惠，Keeta送递车手现时可享油站专属汽油折扣如下：

ESSO：

汽油 每公升减10.5元
柴油 每公升减16元

中石化：

中石化汽油 每公升减6.5元
中石化超级汽油 每公升减7.8元
中石化柴油 每公升减17.2元

蚬壳：

无铅汽油 每公升减8.7元
特级无铅汽油 每公升减8.7元

Keeta指出，送递员是外卖平台紧密合作伙伴，了解到车手面对油价上涨的压力，迅速以行动为送递员提供即时、有效的支援。Keeta亦透露将密切关注行业情况，并探索更多送递员福利及支持措施。

是次优惠已经生效，所有Keeta送递员均可申请专属折扣卡，于全线Esso、蚬壳、中石化油站出示即可享有入油优惠。

消委会油价资讯通数据显示，现时普通无铅汽油零售牌价为32.39至32.54元，特级无铅汽油零售牌价为34.19元至32.39元。政府于月初为公用或商用车辆、船只提供每公升3元的柴油补贴，预计动用公帑约18亿元。

相关文章：大棋盘︱政府对管控油价有保留 议员倡行政措施压加幅

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