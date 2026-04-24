记忆体癫价重挫Canon 拟加价抵销部分成本 全年盈利预测削半成

全球记忆体价格飙升，日本相机、光学仪器大厂Canon（佳能）最新的业绩展望低于市场预期，今早股价一度重挫8%，创下一年来最大单日跌幅。

Canon表示，虽然已确保所需的记忆体供应，但支付的溢价将使年度成本增加500亿日圆（折合约24.5亿港元）。该公司又将全年营业盈利预测下调5%，由4,790亿日圆下调至4,560亿日圆（折合约223.6亿港元）。

而截至3月底止第一财季，尽管Canon收入整体增长，营业盈利仍超乎预期地重挫26%，降至714亿日圆。其四大核心业务——影像、列印、医疗设备及工业设备的利润均出现下滑。

DRAM平均售价按季增六成

Canon正受记忆体成本大升所困扰。随著人工智慧（AI）需求激增，晶片供应被大量转向数据中心，导致采购价格走高。据未来资产证券（Mirae Asset Securities）的估算，第一季度记忆体价格涨幅惊人，DRAM平均售价按季增长60.8%；NAND平均售价按季增55.3%。此外，企业级固态硬碟（SSD）的需求同样呈现激增态势。

Canon最新的业绩展望，正突显了记忆体价格飞涨重挫消费电子领域造成。全球智能手机和个人电脑（PC）市场正受到记忆体与储存装置供应短缺的冲击。由于成本上升，利润空间较小的低端产品受到的挤压最为严重。

Canon财务负责人浅田稔预期，记价体价格高涨的情况将持续至今年度，明年上半年则会处于高点盘旋，而随后因各厂商增产准备就绪，相信价格将逐渐回落。

Canon财务负责人浅田稔表示，公司计划透过上调售价来抵销部分成本压力，但仍需自行吸收部分损失。值得注意的是，尽管Canon预期记忆体厂商对其微影设备（Lithography machines）的需求会激增，但仍下调了整体展望。

花旗：影响比原先预期严重得多

花旗集团分析师Masahiro Shibano在一份报告中指出，DRAM与NAND快闪记忆体成本增加带来的影响，比Canon先前的预期严重得多，「我们并不认为利淡消息已经出尽。」

另一方面，中东局势是Canon另一大隐忧，由于战事导致全球经济前景不明朗，不少企业客户转向保守，减少设备投资，导致医疗设备与商业印刷机的需求低于预期。此外，受美国关税政策不确定性的影响，客户推迟购买高单价精密设备的情况也在增加。

海外供应链受阻 原油衍生材料成本升

此外，作为能源运输枢纽的荷姆兹海峡（Strait of Hormuz）目前实际上处于封锁状态。燃料价格上涨与供应链混乱导致物流成本飙升，对于海外营收占比近八成的Canon而言是沉重打击，且会带动原油衍生原材料的成本上扬。

