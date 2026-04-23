HYROX再来香港：一年前的预测正在应验｜梁伟聪

今年5月8至10日，HYROX再次回到香港。这项近年在全球迅速冒起的健身耐力赛，去年首度落地香港已吸引大量参赛者与观众，今年更首次以三日形式举行。规模扩大之余，更吸引渣打成为2026年香港站官方银行合作伙伴，凯悦酒店亦推出专属「比赛度假」（Race-cation）套餐。HYROX的成长速度，明显已进入加速阶段。

对笔者而言，最值得观察的，不只是可以方便参与这项盛事，而是香港成功争取到这类新型国际赛事的「主场位置」。

去年笔者曾写到，HYROX不只是一场比赛，而是极具潜力发展为结合旅游、品牌合作及社群经济的新型盛事。当时这些说法或许仍带点预测成分，但一年过后再看，无论是大型企业进场、酒店推出配套产品，还是赛事规模倍增，这些发展几乎逐一应验。

今年最明显的变化，是企业开始看见HYROX的商业价值。银行品牌进场、酒店业推出产品，意味著HYROX不再只是运动赛事，而是逐步成为可被包装、可被销售的体验型产品。

据报，今年HYROX全球参与人次达130万，较2025年的约65万几乎翻倍。在全球体育产业中，能够在一年内录得如此增长的项目，其实并不多见。其成功关键，在于它抓住了一个长期被忽视的族群——一班长期在健身房训练，却缺乏具体竞赛目标的健身爱好者。

更重要的是，HYROX从一开始就不只想做比赛，而是打造一种「健身旅游」体验。

在这个概念下，HYROX天然带有旅游属性。参加者往往会专程飞往外地参赛，并在当地停留数天，将比赛与旅游结合。今年官方更推出旗舰项目——HYROX邮轮之旅，由邮轮公司提供四晚全包行程，带参赛者畅游地中海。

这种把比赛变成旅游产品的能力，正是香港目前最需要学习的一课。

其实香港拥有完善的邮轮码头与海运基建，条件并不比地中海城市逊色。当看到HYROX把赛事延伸至海上，把训练、社群与旅游整合成完整体验时，不难令人思考：我们是否也有能力把运动转化为旅游，把健身活动变成城市故事的一部分？

HYROX之所以成功，在于其「高参与感、高社群黏性、高回访潜力」三大特点。以笔者自身经验为例，虽然仍属健身新手，但去年参赛后，心中一直记住自己的不足之处，一年来持续训练，今年正是验证成果的时刻。

这种「让人想再回来」的机制，正是HYROX最核心的吸引力。

香港若要把握这类新型盛事机会，未必需要复制外国模式，而是要理解其成功背后的逻辑——让人愿意投入、愿意回来、愿意分享。无论是邮轮体验、酒店套餐，还是更本地化的城市探索，只要能够把这些元素整合成产品，便有机会把运动旅游变成香港新的经济故事。

问题从来不是香港有没有条件，而是我们有没有把条件变成产品的能力。

梁伟聪－企业传讯及财经公关顾问

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