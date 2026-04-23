罗兵咸与证监达协议 惟未承认相关责任 称会财局限制不影响现有客户

对于监管机构就2019年至2020年恒大审计工作的调查结果，罗兵咸永道表示，已收到会财局的处罚决定，另外亦已与证监会达成协议，惟并未承认相关责任或同意其结论。该行表示，此次香港监管机构所采取的行动，与2024年中国财政部和中证监在中国内地就相关审计工作所作出的处罚决定均针对同一事件。

很高兴事情告一段落

罗兵咸表示，认知到此前恒大审计工作的表现远低于一贯持守的高标准，以及持份者的期望，解决这些监管事宜为重要的一步，很高兴事情现在告一段落。过去两年，PwC中国亦果断地采取了问责和整改措施，并推行全面的计划提升企业文化、质素和管治，包括委任新的管理层及关闭相关的审计分所。

该行又指，会财局所施加的业务限制将不会影响事务所的现有客户；相关限制只针对未能在6个月内承接新的香港公众利益实体审计客户。

PwC中国主席兼首席执行官何睦宁（Hemione Hudson）表示，与会财局及证监会就超过5年前恒大审计工作而引致的监管事宜所达成的结果，将不会对现有客户造成任何影响。他又指，该行一直以保障客户及其他持份者之最大利益为考量去解决这些事宜，未来将聚焦于明确的目标，致力为客户提供最优质的服务并支持资本市场的发展，一如过去逾120年工作。

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