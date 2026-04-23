会财局就恒大审计向罗兵咸罚款3亿 限制执业半年 两名前负责人罚款1000万

会计及财务汇报局宣布，就恒大审计对罗兵咸永道处以3亿元罚款及6个月执业限制，并对其两名前注册负责人张肇昌及周世强合共处以1,000万元罚款。

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核数师存多项严重审计缺失

会财局指出，罗兵咸永道为恒大于2009年上市时的申报会计师，直至2023年初一直担任该公司的集团核数师。经调查及相关查讯，会财局发现核数师于恒大审计中存在多项严重审计缺失，尤以恒大集团审计为甚，该核数师促成及助长管理层虚增该集团呈报利润及流动性的失当行为；在审计风险加剧的情况下未有行使专业怀疑态度；审计独立性出现重大缺失；在没有获得充分适当的审计证据和在某些明知缺乏相关证据的情况下，仍出具无保留审计意见。

通过无保留审计意见的出具，该核数师未对该集团的重大错报提出质疑，最终令该集团得以呈报具误导性及扭曲的财务报表。同时，会财局亦发现罗兵咸永道与恒大集团审计相关的管治及监控控制存在重大缺陷。

有关缺失最终使该集团得以提早确认收入、虚增呈报利润及严重错报两项主要资产：开发中物业及持作出售竣工物业。这两项资产于2019年及2020年分别呈报为共13,275亿人民币及14,064亿人民币，占该集团总资产60%及61%。

12个月内需汇报补救措施

鉴于上述情况，会财局决定公开谴责罗兵咸永道、张肇昌及周世强；处以合共3.1亿元罚款，包括向罗兵咸永道处以3亿元罚款，以及向张肇昌及周世强各处以500万元罚款；对罗兵咸永道施加即时执业限制，禁止其6个月内（由会财局命令生效当日起计）就任何公众利益实体项目承接新客户、或为新客户执行该等项目、或为新客户出具相关报告；以及指示罗兵咸永道于12个月的期间内，至少每隔3个月就其补救措施向会财局汇报最新进展及提供报告，并安排额外培训，以确保已落实能有效应对会财局于案中发现的监管关注事项的补救措施。

会财局调查部主管郑铭驹表示，会财局的调查结果反映核数师存在严重失当行为，尤其在促成操控、违反审计独立性及未能运用专业怀疑态度方面情节严重，不能容忍。独立性、客观性及专业怀疑态度是审计实务不可妥协的基石，该等根本性缺失远未达香港具领导地位的事务所应具备的标准。

会财局行政总裁赖翠碧则表示，案件突显建立一个健全而有效的质素管理制度及监督机制的重要性，尤其当审计工作涉及跨境安排。审计质素植根于事务所管理层所定下的「高层定调、以身作则」（tone at the top），并须透过事务所层面的管治及监督予以强化，确保市场对公众利益实体核数师的合理期望能在项目层面转化为高质素的审计工作。

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