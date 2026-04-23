罗兵咸预留10亿赔偿恒大股东 与证监达成协议 涉过往业绩遭夸大

证监会调查中国恒大业绩公告和年报后，与罗兵咸永道香港达成协议，罗兵咸永道香港同意预留10亿元，以向中国恒大的合资格独立少数股东作出赔偿。证监会指出，审视了罗兵咸永道香港所担任的角色，认为中国恒大散发虚假和具误导性的财务资料，以及核数师严重违反其专业责任，故曾出现市场失当行为。不过，根据协议，证监会与罗兵咸永道香港同意在不承认任何法律责任的基础上，有关事宜将完全并最终得到解决，且证监会不会对罗兵咸永道香港采取任何进一步行动，前提是罗兵咸永道香港必须履行协议的条款。

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梁凤仪：向业界及大众发出明确讯息

证监会行政总裁梁凤仪表示，这是首次有已倒闭公司的核数师，向因虚假及具误导性的财务报表而蒙受损失的独立少数股东作出赔偿，将向审计业界及投资大众发出一个明确的讯息——证监会致力就财务资料的披露是否准确和可靠，向上市公司及其核数师追究责任，借以维护市场的廉洁稳健，同时保障投资者的利益。

恒大曾夸大两个财年收入及利润

罗兵咸永道香港曾审核中国恒大截至2019年12月31日及2020年12月31日止财政年度（分别为2019财政年度及2020财政年度）的财务报表，而证监会的调查聚焦于中国恒大的业绩公告和年报，当中发现目前正在清盘中的中国恒大曾大幅夸大该两个财政年度的年度收入及利润。

证监会断定，中国恒大于2019财政年度及2020财政年度的年报和业绩公告载有在要项上属虚假或具误导性的资料，特别是在收入确认方面。中国恒大在物业尚未竣工和交付予买家前提早确认物业销售收入，借此操纵其年度收入及利润，意图大幅夸大经审核年度收入及利润。

证监会结论是，中国恒大于2019财政年度及2020财政年度的经审核年度收入，分别被夸大了2,139亿人民币或44.79%，以及3,502亿人民币或69.03%。因此，中国恒大于2019财政年度及2020财政年度分别为335亿人民币及314亿人民币的经审核年度利润，实应为71.2亿人民币及199亿元人民币的亏损。于2019财政年度及2020财政年度，罗兵咸永道香港是中国恒大的核数师，而普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）则协助罗兵咸永道香港对中国恒大的财务报表进行审计。

称协议最符合恒大少数股东利益

尽管罗兵咸永道香港并不承认下述事项，但证监会认为罗兵咸永道香港在担任中国恒大的核数师期间，牵涉入披露《证券及期货条例》第277条所指的虚假或具误导性的资料；在对中国恒大的2019财政年度及2020财政年度的财务报表进行审计期间，没有维持核数师的独立性；在审计规划、执行审计程序及处理审计违规事项方面，没有抱持充分和专业的怀疑态度；没有设计并执行有效的实地视察，以确定物业的建造及交付状况，从而作出适当的收入确认；主动默许中国恒大管理层操纵审计样本及实地视察的行为，致使提前确认收入一事遭到隐瞒；以及没有充分核实相关证明文件及纪录的真确性。

证监会表示，本著为股东争取赔偿的最终目标，断定与罗兵咸永道香港达成协议，是最符合中国恒大独立少数股东的利益，根据协议已预留10亿港元，以透过由独立管理人监督的程序，分发予该等独立少数股东作为赔偿。赔偿程序的详细条款将会适时公布。与此同时，中国恒大的独立少数股东及其中介机构应保存涉及该公司股份的交易纪录，以便就赔偿提出申索。中介机构亦应向这些股东提供合理协助，以便他们提出申索。

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