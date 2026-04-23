普徕仕料AI上行周期延续两年 3类行业最具投资机会 估值具备支持

随着中国股市潜在投资机遇越趋受重视，普徕仕（T. Rowe Price）中国新视野股票策略基金经理郑闻立表示，在人工智能（AI）产业链中，最具吸引力的投资机会仍集中于晶片、硬件及能源相关环节，因相关领域商业模式较为清晰，盈利能见度高，估值亦具备一定支持。

光学元件及电源供应等持续升级

该行重点关注两类机会，第一类为受规格持续升级带动的细分领域，相关产品含量价值快速提升，同时竞争格局较佳，包括光学元件、电源供应、印刷电路板（PCB）及晶片测试等，预料未来一至两年增长有望跑赢整体AI投资。

半导体基板及PCB材料供应受限

第二类则为供应受限或存在瓶颈的环节，相关企业通常具备较强定价能力及利润扩张空间，例如半导体基板、PCB材料及发电设备等。不过，此类机会需更灵活管理仓位。



近期AI代理（AI agents）的兴起，显著推动代币（token）使用量上升，模型供应商及云服务企业收入加速增长，形成正向循环，有助提升AI投资的可持续性。该行透过产业链调研发现，今轮AI上行周期有望延续至未来一至两年。



技术发展方面，除继续看好光学及电源供应外，AI代理的普及亦带动伺服器CPU需求加速。同时，无尘室（clean room）或在未来两至三年的成为关键瓶颈之一。



另外，该行持续从两大核心维度评估AI相关股票的投资的风险回报：一是当前所处周期位置，二是技术发展路径，即AI生态系统中哪些环节更有望在下一阶段受益。相关判断需依赖对整个产业链的深入研究，包括模型开发商、初创企业、云端巨头、晶片设计，以及硬件供应链等，并透过全球研究平台整合不同资讯，发掘更具差异化的投资良机。

中国消费市场分化加剧

另一方面，针对中国消费市场分化加剧，该行指过去数年整体消费表现偏弱，但内部结构分化明显，低线城市表现较一线城市更具韧性，不同年龄层之间亦出现显著差异：一线城市中产受楼市疲弱拖累，而年轻族群及退休人士则在各自偏好的消费领域展现较强需求。

IP消费、旅游及娱乐高增长

虽然传统消费板块整体表现一般，但市场仍存在结构性机遇，包括受惠于高增长领域（如旅游、娱乐、IP相关消费）及凭创新商业模式扩大市占的企业（如折扣零售、新式饮品品牌）。

该行又指，在消费领域主要关注两类投资机会。第一类为具平台属性的企业，受惠于结构性增长趋势，具备规模及供应链优势，能够穿越周期，增长来源包括门店扩张及同店销售提升，例如商场营运商、酒店及新式饮品企业。第二类则为依靠产品及品牌动能驱动的企业，在周期有利时可实现较快增长，但可持续性较低，因此灵活、主动的选股是关键。

