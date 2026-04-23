Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

普徕仕料AI上行周期延续两年 3类行业最具投资机会 估值具备支持

商业创科
更新时间：16:02 2026-04-23 HKT
发布时间：16:02 2026-04-23 HKT

随着中国股市潜在投资机遇越趋受重视，普徕仕（T. Rowe Price）中国新视野股票策略基金经理郑闻立表示，在人工智能（AI）产业链中，最具吸引力的投资机会仍集中于晶片、硬件及能源相关环节，因相关领域商业模式较为清晰，盈利能见度高，估值亦具备一定支持。

光学元件及电源供应等持续升级

该行重点关注两类机会，第一类为受规格持续升级带动的细分领域，相关产品含量价值快速提升，同时竞争格局较佳，包括光学元件、电源供应、印刷电路板（PCB）及晶片测试等，预料未来一至两年增长有望跑赢整体AI投资。

半导体基板及PCB材料供应受限

第二类则为供应受限或存在瓶颈的环节，相关企业通常具备较强定价能力及利润扩张空间，例如半导体基板、PCB材料及发电设备等。不过，此类机会需更灵活管理仓位。
 
近期AI代理（AI agents）的兴起，显著推动代币（token）使用量上升，模型供应商及云服务企业收入加速增长，形成正向循环，有助提升AI投资的可持续性。该行透过产业链调研发现，今轮AI上行周期有望延续至未来一至两年。
 
技术发展方面，除继续看好光学及电源供应外，AI代理的普及亦带动伺服器CPU需求加速。同时，无尘室（clean room）或在未来两至三年的成为关键瓶颈之一。
 
另外，该行持续从两大核心维度评估AI相关股票的投资的风险回报：一是当前所处周期位置，二是技术发展路径，即AI生态系统中哪些环节更有望在下一阶段受益。相关判断需依赖对整个产业链的深入研究，包括模型开发商、初创企业、云端巨头、晶片设计，以及硬件供应链等，并透过全球研究平台整合不同资讯，发掘更具差异化的投资良机。

中国消费市场分化加剧

另一方面，针对中国消费市场分化加剧，该行指过去数年整体消费表现偏弱，但内部结构分化明显，低线城市表现较一线城市更具韧性，不同年龄层之间亦出现显著差异：一线城市中产受楼市疲弱拖累，而年轻族群及退休人士则在各自偏好的消费领域展现较强需求。

IP消费、旅游及娱乐高增长

虽然传统消费板块整体表现一般，但市场仍存在结构性机遇，包括受惠于高增长领域（如旅游、娱乐、IP相关消费）及凭创新商业模式扩大市占的企业（如折扣零售、新式饮品品牌）。

该行又指，在消费领域主要关注两类投资机会。第一类为具平台属性的企业，受惠于结构性增长趋势，具备规模及供应链优势，能够穿越周期，增长来源包括门店扩张及同店销售提升，例如商场营运商、酒店及新式饮品企业。第二类则为依靠产品及品牌动能驱动的企业，在周期有利时可实现较快增长，但可持续性较低，因此灵活、主动的选股是关键。
 

答问题送丰富礼品↓

答问题送丰富礼品↓

最Hit
施明丧礼丨李泳汉李泳豪送别亡母各行各路 哥哥称「正当手段」拒弟妇入场 豪仔拭泪：唔讲喇
施明丧礼丨李泳汉李泳豪送别亡母各行各路 哥哥称「正当手段」拒弟妇入场 豪仔拭泪：唔讲喇
影视圈
5小时前
傅声38岁女儿近况曝光 靠实力闯国际乐坛 甄家平似足靓妈甄妮 身世之谜曾成焦点
傅声38岁女儿近况曝光 靠实力闯国际乐坛 甄家平似足靓妈甄妮 身世之谜曾成焦点
影视圈
6小时前
元朗街头奇景！长者烈日下排长龙轮饭盒之谜 网民激辩：真系穷？定系贪？｜Juicy叮
元朗街头奇景！长者烈日下排长龙轮饭盒之谜 网民激辩：真系穷？定系贪？｜Juicy叮
时事热话
5小时前
香港周围都系「无处可去老人」？长者坐麦记发呆被指「无聊麻木」 内地网民热议：要在大陆就多活动了
香港周围都系「无处可去老人」？长者坐麦记发呆被指「无聊麻木」 内地网民热议：要在大陆就多活动了
生活百科
2026-04-22 16:16 HKT
施明丧礼｜李家鼎哀伤送别前妻无法言语 两子先后抵达独欠李泳豪太太
施明丧礼｜李家鼎哀伤送别前妻无法言语 两子先后抵达独欠李泳豪太太
影视圈
6小时前
施明丧礼丨李家鼎悲痛欲绝需人搀扶 李泳汉捧母亲遗照李泳豪伴随在侧神情肃穆
施明丧礼丨李家鼎悲痛欲绝需人搀扶 李泳汉捧母亲遗照李泳豪伴随在侧神情肃穆
影视圈
5小时前
上海地铁｜穿汉服搭车被拒 女子吐槽：「我们是中国人又不是日本人」引热议｜有片
00:31
上海地铁｜穿汉服搭车被拒 女子吐槽：「我们是中国人又不是日本人」引热议｜有片
即时中国
9小时前
马会主席廖长江（右二）及其太太（左一）获「赛马会社区七人榄球计划」受惠者致谢。
马会以榄球连系社区
社会资讯
22小时前
古天乐宣萱疯狂CP粉激嬲郭羡妮 正面反击：此post绝不删 滕丽名郑秀文佘诗曼「受害」？
古天乐宣萱疯狂CP粉激嬲郭羡妮 正面反击：此post绝不删 滕丽名郑秀文佘诗曼「受害」？
影视圈
7小时前
婆婆急症室「天使级安慰」抑郁少女 没问病情只说了「这句话」 网民激赞大智慧 ｜Juicy叮
婆婆急症室「天使级安慰」抑郁少女 没问病情只说了「这句话」 网民激赞大智慧 ｜Juicy叮
时事热话
3小时前