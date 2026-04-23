佐丹奴女装旗舰店重新开幕 CEO称销售大增101% 拟3年内完成13店翻新

佐丹奴（709）旗下女装品牌Giordano Ladies位于香港皇后大道中、面积达5,858平方呎的旗舰店重新开幕。行政总裁Colin Currie指，4月17日开舖至今销售较去年同期大幅上升101%，并在上周六突破去年最高单日销售纪录，开业首3日VIP会员销售额按年上升77.5%，对未来增长很有信心。

港零售氛围已与两年前不同

谈及香港市场，Colin Currie指出，目前香港市场仍受压，暂未完全复苏，处于「高基数下的低增长」格局。但他提到，现时香港零售氛围已与两年前不同，盛事经济及访港旅客正带动零售消费，相信市场存在增长潜力。他透露，香港市场首季零售收入按年增长6%，内地电子商务销售增长进一步加快，期内升幅达46.7%。

10月设第二间Giordano Ladies

Colin Currie表示，计划在24至36个月内完成香港13家门店的全面翻新，持续提升门店品质，而10月亦将在尖沙咀开设第二家Giordano Ladies重塑门店，该店二楼为Giordano Ladies，楼下会是新形象的佐丹奴店。

秋冬季产品未有加价计划

对于中东局势带来的物流及成本上涨压力，Colin Currie表示，中东业务占公司总贡献约20%，由于提前采购原材料，故今年秋冬季产品未有加价计划。他指，物流及运输成本受局势影响，下半年将密切留意局势的发展。

集团仍坚持「数位先导」策略，Colin Currie指，将于今年6月推出全新「Giordano」网店，将旗下所有品牌整合至同一网上平台，其后于今年第四季度，将为核心品牌Giordano展开重新定位，以香港为首发市场。

另外，佐丹奴披露，首季总收入10.36亿元，按年增长3.9%；零售收入9.3亿元，增长7.4%；首季同店销售上升8.2%至8.2亿元。该集团指，首季大中华区收入增长7.8%，达到4.56亿元，占整体44%；东南亚及澳洲收入升4.2%，中东地区收入则跌5.2%；季内线上收入上升40.5%至1.6亿元，包括内地等大多数市场表现强劲。