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软银据报抵押OpenAI股份 寻求100亿美元保证金贷款

商业创科
更新时间：10:47 2026-04-23 HKT
发布时间：10:47 2026-04-23 HKT

据彭博引述消息报道，软银集团正寻求一笔100亿美元的贷款，以其持有的美国人工智能（AI）巨头OpenAI的股份作为抵押，以助软银进军AI领域及承担更多债务。

报道指出，这笔为期两年的保证金贷款将赋予软银将借款期限延长一年的选择权；不过，这笔保证金贷款尚未做出任何决定，具体细节可能会有所变动，内容包括初始利差可能在基准担保隔夜融资利率（SOFR）的基础上加425个基点左右。以最新的SOFR水平计算，这相当于约7.88% 。

软银不断增加债务

报道又提到，软银创办人孙正义正试图将自己打造为全球AI热潮中的关键人物，而软银亦为此不断增加债务，并对OpenAI进行了大规模投资。此前，软银已向OpenAI追加投资300亿美元，最近又追加了300亿美元。上个月，软银亦签署了一项400亿美元的贷款协议，为其有史以来最大的美元贷款，部分资金将用于其最新的后续投资。

不过，标普今年3月将软银的评级展望从稳定下调至负面，理由是其对OpenAI的投资可能会损害流动性和资产的信用品质。

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