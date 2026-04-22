联想成为首批落户河套香港园区的大型跨国公司 预计为港带来逾500名科技人才

联想集团（992）今日（22日）宣布落户位于河套深港科技创新合作区香港园区的战略据点，并正式进驻港深创科园，成立「Lenovo人工智能创新中心」成为首批落户河套香港园区的大型跨国公司。该集团指，Lenovo创新中心不仅体现联想对香港创科前景的坚定信心，更以此为基地，透过汇聚行业丰富资源，支持香港北部都会区的发展蓝图。

孙东：助力国家AI+行动

创新科技及工业局局长孙东出席创新中心启动礼时表示，港深创科园是河套深港科技创新合作区的香港园区，其作为「北创科」的核心创科园区，汇聚顶尖科研人员及资源，连接国际与内地，而联想集团选择落户港深创科园，不但是企业发展的重要布局，同时也是对香港创科的未来投下信心的一票。他续指，让当局和联想集团携手立足香港，联动河套，把握人工智能带来的庞大机遇，以科技赋能百业，助力香港在国家「人工智能+」行动中发挥更大作用。

马惟善：引进逾500科技人才 构建创科枢纽

港深创新及科技园有限公司行政总裁马惟善于同一场合亦表示，联想集团落户园区并成立「人工智能创新中心」，预计为香港带来超过500名科技人才，期待与联想集团携手，推动人工智能与先进制造产业集群发展，引入高技术研发团队，构建产学研用一体化生态圈，助力推动河套香港园区成为联通内地与国际的世界级科技创新枢纽。

黄建恒：依托香港优势 支持国际创科中心建设

联想集团执行副总裁及联想方案服务业务集团总裁黄建恒亦表示，联想集团将依托香港的国际枢纽优势，携手伙伴拓展全球市场。同时，联想亦将持续加强投产学研协同与创业孵化，推动人才发展，支持香港建设国际创科中心。

为合作伙伴带来双轨支持 打造世界级科技枢纽

展望未来，联想集团指，Lenovo创新中心将结合香港的国际金融优势与联想的全球产业底蕴，为合作伙伴提供从「技术转化」到「资金对接」的双轨支持。同时，中心将发挥「科技窗口」功能，未来将向业界、学界及公众开放参观，成为促进大众科技交流的重要平台，同时亦将持续深化与港深创科园的战略协作，吸引更多产业龙头与初创企业进驻北部都会区，带动上下游产业链集聚，共同将河套合作区建设为具备全球影响力的世界级科技创新枢纽。