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资本集团称全球经历重大转型 资金成本低廉时代基本结束

商业创科
更新时间：17:29 2026-04-22 HKT
发布时间：17:29 2026-04-22 HKT

资本集团投资组合经理兼管理委员会成员Noriko Chen表示，全球正经历贸易、地缘政治及军事力量的重大转型，资金成本低廉时代亦基本结束，市场研究的逻辑亦随之改变，目前集资能力高、获政府补贴的企业，估值将变得越高，多于看重其资产负债表。

关注现金流良好或较易融资公司

Noriko Chen称，市场较关注企业能否筹集资金，而部分行业获国家补贴，意味相关资本增加，估值亦会随之上升，例如多个国家提升国防及AI开支，将迎来更多投资资金，但这些企业的风险溢价亦较高。她指出，资本集团在捕捉未来机遇时，始终关注资产负债表稳健、现金流良好，或容易向银行融资的公司。

对于AI投资前景，Noriko Chen表示，去年全球AI资本开发达1.5万亿美元，并预计急速增加，她认为现时庞大投资仍算合理，虽然短期利润率或会下降，但有力在其后获得更高增长，目前亦已见Anthropic等AI公司建立商业模式。

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