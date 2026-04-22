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巴菲特旗舰巴郡 大手减持亚马逊 押注《纽约时报》

商业创科
更新时间：14:23 2026-04-22 HKT
发布时间：14:23 2026-04-22 HKT

股神巴菲特投资旗舰巴郡（BRK-A/BRK-B）最新披露文件显示，巴郡在于本季度大手减持75%亚马逊（AMZN）持股，另一投资大动作是押注3.517亿美元，建仓《纽约时报》（NYT）。

巴菲特曾表示 后悔未有及早投资亚马逊

巴郡于2019年开始买入亚马逊股份，今个季度大手减持逾75%持股后，亚马逊持续量减至约230万股，仅占巴郡整个投资组合的一小部分。

巴菲特曾表示后悔未有及早买入亚马逊，今次巴郡大手减持，显示他与巴郡管理层对亚马逊看法有变化，亦有分析指，减持行动反映巴郡逐步减持投资组合中的大型持股。除了亚马逊，巴郡亦逐步减持苹果及美银持股。

巴郡年前退出报业投资 股神指大部分报纸最终会消失

巴郡斥3.517亿美元建仓《纽约时报》，买入约510万股，令《纽约时报》成为巴郡投资组合中触目新成员。

巴郡于2020年将报业投资售予Lee Enterprises，作价1.4亿美元。童年时曾担任派报员赚外快的巴菲特，过去一段长时间认为报纸实际上拥有地方垄断优势。不过巴菲特在2019年接受访问时已预计，大部分报纸最终都会消失，唯有像《纽约时报》这类全国性报纸将会是例外。

分析指巴郡建仓《纽约时报》，或瞄准报业在数码化转型及网上订阅市场的商机。去年《纽约时报》订阅用户达1,280万，新增140万位订阅用户，按此增速推算，2027年订阅用户可达1,500万大关。至于收入，《纽约时报》去年数码收入首次突破20亿美元，按年增14%，数码广告收入增长达20%。

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