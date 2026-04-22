港铁逾188亿企业绿色债券定价 票息2.88厘至4厘 30年期受长线投资者追捧

港铁（066）宣布，昨日（21日）成功为逾188亿元企业绿色债券定价，债券分为5年期、10年期及30年期，为公司首次发行公募港元债券，亦是港元债券市场历来最大单一交易规模发行；同时，各年期债券的发行规模，亦打破了同年期债券在港元市场发行规模的纪录。

公司表示，是次发行将进一步加强财务灵活性及扩阔其多元化资金来源，长远支持可持续发展目标及持续为香港推进基建发展。

有关债券获标普及穆迪分别评为「AA+」及「Aa3」级。其中，逾83亿元5年期债券、75亿元10年期债券及30亿元30年期债券，票息分别为2.88%、3.30%及4.00%。发行所得款项将按港铁《可持续融资框架》，用作支持合资格的绿色投资项目。

公司又指，是次交易获来自不同类型机构投资者的踊跃认购，反映港元市场对优质发行人，以及长年期、与基建发展相关信贷的深厚流动性。债券最高峰的合计认购金额高达逾600亿元，超过总发行额3倍。其中，30年期债券特别受长线机构投资者追捧，包括退休基金管理人，透过相关退休基金投资产品，让本地市民参与及支持香港基建发展。

是次债券按规例S形式发行，属港铁250亿美元中期票据计划下的港元发行。中国银行、东方汇理银行、汇丰、渣打银行及瑞银担任债券发行的联席全球协调人、联席簿记行及联席主承销商。个人投资者可透过机构投资者所提供的平台或产品认购相关债券，包括透过强制性公积金计划、私人银行渠道，或参与债券基金投资。

