SpaceX上市前达协议 宣布有权600亿美元购AI编程初创Cursor

马斯克旗下SpaceX表示，已达成一项协议，以使其有权在今年稍后时间以600亿美元收购人工智能（AI）编程初创公司Cursor，或支付100亿美元收购两家公司的合作成果。

马斯克曾称xAI落后于同行

据彭博报道，马斯克在社交平台X上发文宣布了上述交易，并表示两家公司正紧密合作，打造世界上最好的编程和知识工作AI。马斯克过往则曾表示，xAI在编程工具方面落后于同行，誓言要从头开始重建公司；除了今年3月下令裁员外，也一直在寻找工程人才，并曾从Cursor挖角。

报道又引述消息指出，SpaceX之所以没有立即收购Cursor，是因为即将进行IPO；若有重大交易将需要更新文件和财务细节，并可能导致推迟其IPO。

Cursor成史上增长最快初创之一

另一方面，上周有报道指Cursor曾与投资者洽谈，计划透过一轮融资筹集约20亿美元，令公司估值超过500亿美元（不包括本轮融资）。不过，一位知情人士透露，该公司已停止此轮融资，因为这笔资金原本用于满足Cursor的计算需求，而这些需求目前已由xAI承担。

Cursor的AI助理于2023年推出，旨在帮助程式设计师更有效率地编写和调试程式码。随着软件开发人员对于能够根据聊天机器人提示进行构建的工具需求激增，Cursor已成为有史以来增长最快的初创公司之一，并在科技行业的「直觉式编码」时代扮演核心角色。