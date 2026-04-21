Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

摩根士丹利连续12年膺「市场研究界奥斯卡」榜首 香港市场研究排第一

商业创科
更新时间：20:06 2026-04-21 HKT
发布时间：20:06 2026-04-21 HKT

有「市场研究界奥斯卡」之称的投资企业评级机构Extel公布，今年亚洲研究团队排行榜再由摩根士丹利夺得第一，成为该榜单评选33年来，唯一连续12年排名榜首的公司。大摩在多项研究类别中，于香港市场研究、量化研究、ESG研究及交通运输研究类别中排名第一。

亚洲逾3600名投资者投票

Extel主要为金融机构作出排名及评级，今年度其亚洲研究团队评选过程，透过来自353家金融机构、逾3600位专业投资者的投票，评选出亚洲最佳卖方分析师团队。此评选覆盖除日本、澳洲及新西兰以外的整个亚太地区。

摩根士丹利指，亚洲研究团队在全数35项研究类别中均获得优异排名，包括在「公司领导者榜单」与另外3家公司并列第一，其中29个团队跻身前3名，令大摩蝉联「加权领导者榜单」中的唯一榜首。

7年6度取主题研究类别第一

在「主题研究」类别方面，大摩指出，自主题研究2020年设立以来，其团队在过去7年内6次排名第一，今年于香港市场研究、量化研究、ESG研究及交通运输研究类别中排名第一。至于其他第一的记录包括「科技硬件」及「资讯科技服务及软件」研究类别连续4年蝉联榜首、股票策略研究类别连续9年第一、宏观经济研究类别连续6年第一、电讯行业研究类别连续13年第一，以及互联网行业研究类别连续6年排名第一。

大摩：将AI融入研究流程 推动超额回报

摩根士丹利亚洲研究部主管Magdalena Stoklosa表示，正积极将人工智能（AI）技术融入研究流程，同时藉团队的判断及分析，将独特见解转化为可实行的投资建议，协助客户在大环境中实现超额回报。他又称，鉴于市场对宏观研究的需求持续增加，该行亚洲研究团队将继续聚焦四大全球重点研究主题，包括未来能源、多极化世界投资、社会结构转变以及科技扩散。

即睇《乱世投资》专页↓

即睇《乱世投资》专页↓

最Hit
2.28亿元金多宝︱5.2搅珠 庆祝六合彩50周年 头奖彩金破纪录
2.28亿元金多宝︱5.2搅珠 庆祝六合彩50周年 头奖彩金破纪录
社会
4小时前
流水虾烧烤场全线结业！推5小时任食海鲜救市失败 熟客不舍：唔知可以再喺边到食到......
流水虾烧烤场全线结业！推5小时任食海鲜救市失败 熟客不舍：唔知可以再喺边到食到......
饮食
4小时前
港人深圳配名牌眼镜甩Logo「预告」找晦气 店家隔空「开条件」 网民：算了吧｜Juicy叮
港人深圳配名牌眼镜甩Logo「预告」找晦气 店家隔空「开条件」 网民：算了吧｜Juicy叮
时事热话
8小时前
麦当劳隐藏点餐技巧！1方法悭$8.5买猪柳汉堡餐 网民：2026仲有人唔知？
麦当劳隐藏点餐技巧！1方法悭$8.5买猪柳汉堡餐 网民：2026仲有人唔知？
饮食
2026-04-20 13:27 HKT
施明设灵丨李家鼎不满李泳汉家属花圈拒落弟妇名字 按耐悲愤只求丧礼安然进行：唔会去解秽酒
施明设灵丨李家鼎不满李泳汉家属花圈拒落弟妇名字 按耐悲愤只求丧礼安然进行：唔会去解秽酒
影视圈
2小时前
老人家获派公屋冇钱装修 获独居长者「神人级」献计解救 几百蚊竟能搞掂？｜Juicy叮
老人家获派公屋冇钱装修 获独居长者「神人级」献计解救 几百蚊竟能搞掂？｜Juicy叮
时事热话
5小时前
照片疯传！粉岭站疑有「便衣」捉逃票？港铁澄清揭「神秘人」真正身份：并非便衣｜Juicy叮
照片疯传！粉岭站疑有「便衣」捉逃票？港铁澄清揭「神秘人」真正身份：并非便衣｜Juicy叮
时事热话
11小时前
02:37
宏福苑执拾︱17楼居民自备外骨骼步行辅助器 上楼取回高达模型及两夹万
突发
8小时前
张曼玉罕现身北京「五官彻底分离」？  61岁零滤镜最新颜值惹议  两部位被指面目全非
张曼玉罕现身北京「五官彻底分离」？  61岁零滤镜最新颜值惹议  两部位被指面目全非
影视圈
2026-04-20 09:00 HKT
52岁蔡少芬疑P图过度？ 自拍零皱纹白滑「少女肌」 路人原相机揭残酷真相
52岁蔡少芬疑P图过度？ 自拍零皱纹白滑「少女肌」 路人原相机揭残酷真相
影视圈
10小时前