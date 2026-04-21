摩根士丹利连续12年膺「市场研究界奥斯卡」榜首 香港市场研究排第一

有「市场研究界奥斯卡」之称的投资企业评级机构Extel公布，今年亚洲研究团队排行榜再由摩根士丹利夺得第一，成为该榜单评选33年来，唯一连续12年排名榜首的公司。大摩在多项研究类别中，于香港市场研究、量化研究、ESG研究及交通运输研究类别中排名第一。

亚洲逾3600名投资者投票

Extel主要为金融机构作出排名及评级，今年度其亚洲研究团队评选过程，透过来自353家金融机构、逾3600位专业投资者的投票，评选出亚洲最佳卖方分析师团队。此评选覆盖除日本、澳洲及新西兰以外的整个亚太地区。

摩根士丹利指，亚洲研究团队在全数35项研究类别中均获得优异排名，包括在「公司领导者榜单」与另外3家公司并列第一，其中29个团队跻身前3名，令大摩蝉联「加权领导者榜单」中的唯一榜首。

7年6度取主题研究类别第一

在「主题研究」类别方面，大摩指出，自主题研究2020年设立以来，其团队在过去7年内6次排名第一，今年于香港市场研究、量化研究、ESG研究及交通运输研究类别中排名第一。至于其他第一的记录包括「科技硬件」及「资讯科技服务及软件」研究类别连续4年蝉联榜首、股票策略研究类别连续9年第一、宏观经济研究类别连续6年第一、电讯行业研究类别连续13年第一，以及互联网行业研究类别连续6年排名第一。

大摩：将AI融入研究流程 推动超额回报

摩根士丹利亚洲研究部主管Magdalena Stoklosa表示，正积极将人工智能（AI）技术融入研究流程，同时藉团队的判断及分析，将独特见解转化为可实行的投资建议，协助客户在大环境中实现超额回报。他又称，鉴于市场对宏观研究的需求持续增加，该行亚洲研究团队将继续聚焦四大全球重点研究主题，包括未来能源、多极化世界投资、社会结构转变以及科技扩散。