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HGC环电推出5G流动上网Plan 月费98元30GB兼送内地数据

商业创科
更新时间：20:00 2026-04-21 HKT
发布时间：20:00 2026-04-21 HKT

本港电讯商HGC环球全域电讯（下称HGC环电）宣布，推出新品牌HGC Mobile，提供流动通讯服务。有关流动通讯月费计划由和记电讯香港（215）提供，官网显示，其最平的5G月费计划为30GB，每月98元，豁免行政费并送4GB内地数据。

HGC：强化整体业务版图

HGC环电消费及大众市场商务总裁胡高鹏表示，该公司凭借多年来提供稳定可靠的家居与商业宽频服务，稳占香港主要宽频服务电讯营办商之列，今次推出HGC Mobile，标志著其发展进一步强化整体业务版图。他指出，将会持续提升服务能力及继续本地投资，扩展HGC环电的消费者生态圈，提升巿场竞争力。

HGC环电又指，新客户可享「一站式家居宽频+流动通讯」组合，月费低至285元起，可获1000M家居光纤宽频连话音服务，赠送HGCmore电子优惠券，以及两个HGC Mobile月费计划。

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