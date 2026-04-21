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Buy&Ship推收藏品买卖App 整合Mercari及前Yahoo!拍卖商品

商业创科
更新时间：17:32 2026-04-21 HKT
发布时间：17:32 2026-04-21 HKT

跨境电商平台Buy&Ship正式宣布推出全新手机应用程式「Collect2day」，成为全港首个专为收藏家而设的收藏品专属APP。该应用程式深度整合多个热门平台，包括JDirectItems Auction（前 Yahoo! 拍卖）及Mercari等，涵盖超过5,000万件可购商品。

联合创始人兼首席执行官李兆伦表示，公司洞察到香港收藏市场快速增长却缺乏专业工具的痛点，Collect2day结合Buy&Ship多年跨境物流经验与尖端数位工具，相信将大幅提升收藏体验的效率与乐趣，并推动香港成为亚洲收藏科技的领先者。

推数字保险库功能

Buy&Ship指，Collect2day专注「收藏品买卖」领域，无论是稀有Pokémon卡、限量版公仔、MTG卡牌、K-pop周边，或是复古经典收藏品，均可享受到更专业、更便捷的购买、代标及跨境运送一站式服务。

该公司又指，有别于其他应用程式，Collect2day用户下单后无需额外操作，即可自动完成跨境运送 流程，APP独家推出「数字保险库（Vault）」功能，支援集换式卡牌（TCG）藏品数位化管理与实时市场价值追踪，协助用户轻松管理藏品、即时追踪市场价值及掌握升值潜力。

 

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