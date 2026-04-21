港铁据报计划发行首笔港元债 筹集150亿 或今日完成定价

据彭博报道，港铁（066）周二（21日）开始推介其首笔港元公募债券，筹集约150亿港元，进一步推动本地货币债券市场规模。其中一位知情人士更指出，截至周二早上认购额已超过300亿港元。

报道又引述消息指出，港铁计划发行5年期、10年期与30年期债券，初步价格指引分别约为3.2厘、3.65厘与4.3厘，最早可能在周二完成定价。

报道提到，过往大多数以港币计价的债券发行都是私募或非上市交易，但随著港币成为了伊朗冲突的避险货币，提振了对这类债券的需求。根据彭博汇编数据显示，今年以来，企业和政府发行人透过此类公开宣布的交易筹集了341亿港元，创下同期纪录。

