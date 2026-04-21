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Adobe推AI代理平台助自动化营销 伙逾30科企建生态圈 「不担心AI让软件过时」

商业创科
更新时间：15:21 2026-04-21 HKT
发布时间：15:21 2026-04-21 HKT

据外媒报道，设计软件巨头Adobe宣布，推出全新AI代理平台「CX Enterprise」，可协助企业客户实行自动化数码营销。同时，Adobe亦宣布将与包括亚马逊、微软、Anthropic、OpenAI和Nvidia在内30多间公司展开合作，允许客户跨平台使用AI代理处理数码营销任务，并称此举将打造业内最广泛AI代理生态圈。

提升客户参与及销售表现等

Adobe在拉斯维加斯举行的年度数码营销大会上宣布，推出名为「CX Enterprise」的AI代理平台，以提升企业的客户参与度及销售表现等。至于Adobe另一亮点是名为「Adobe CX Enterprise Coworker」的AI代理，能独立协调多个AI代理，并收集相关业务数据以执行营销计划。

「看空者完全搞错」

Adobe行政总裁Shantanu Narayen表示，并不担心AI会让传统软件过时，认为「看空者完全搞错」。事实上，创意公司将迎来比以往任何时候都更多的机会，但公司必须驾驭好这一点。他又提到，「将会看到更多以人工智能为先导的应用。这一点毋庸置疑，商业模式也将随之改变」。

今年股价累跌近30%

另一方面，Adobe的竞争对手如Canva及Anthropic近期亦相继发布AI设计新工具，进一步加剧市场竞争。在AI将对传统软件供应商造成颠覆性影响的忧虑下，Adobe（ADBE）股价今年以来更累跌约30%。不过，公司截至2月底季度收入仍录得12%升幅，达64亿美元。

有市场分析则指，软件供应商掌握客户的关键业务数据，难以被轻易取代。国际数据资讯（IDC）研究总监Gerry Murray表示，对于大型企业而言，Adobe的AI产品已准备好在受监管及复杂的环境中投入使用，具备一般消费级AI工具缺乏的管治与合规控制机制。

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