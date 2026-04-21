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SpaceX据报本周举行3日分析师闭门会议 尚余两个月游说接受1.75万亿美元估值

商业创科
更新时间：14:42 2026-04-21 HKT
发布时间：14:42 2026-04-21 HKT

马斯克旗下SpaceX正在推进IPO之际，据路透引述消息指出，SpaceX本周将于德州的发射场地和田纳西州的大型数据中心，与分析师举行3天闭门会议以作交流。报道提到，SpaceX财务总监Bret Johnsen还有大约两个月的时间，以说服华尔街顶级分析师及投资者，接受公司价值高达1.75万亿美元的估值。

与会者需上交电子设备

报道指出，有关推介活动将于周二在德州星际基地（Starbase）举行，届时将举行全天会议和分析师参观活动；另有一批代表机构投资者（包括大型共同基金和退休基金）的分析师将于周三在Starbase参加另一场简报会。

此外，这些分析师亦已受邀于周四前往田纳西州孟菲斯的Colossus数据中心，以考察「巨硬」（Macrohard）项目。为确保资讯不外流，与会者需上交电子设备方可参加会议。另外，一些计划出席会议的分析师也收到了SpaceX 的机密注册文件副本，但包含的资讯有限。

马斯克拟奖励散户投资者

在分析师日活动结束后大约两周，SpaceX预计将为部分华尔街分析师举办一场单独的「建模日」（Modeling day），其中一些分析师所在的银行亦参与这笔交易。在这样的会议上，公司通常会向分析师介绍其财务预测、商业理念及其他关键数据，以帮助分析师在上市前计算其获利预测。

值得一提的是，马斯克还计划奖励那些将Tesla股价推至不合逻辑的高位的散户投资者。早前有报道指出，他计划将SpaceX约30%股份留给散户投资者，并在6月8日当周路演开始后，接待其中1,500名投资者参观星际基地。马斯克也将向来自英国、欧盟、澳洲、加拿大、日本和韩国的国际散户投资者开放首次股票销售认购。
 

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