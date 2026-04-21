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亚马逊拟最多250亿美元投资Anthropic 锁定千亿云端合约

商业创科
更新时间：12:19 2026-04-21 HKT
发布时间：12:19 2026-04-21 HKT

亚马逊宣布，将向AI初创公司Anthropic投资最多250亿美元，而Anthropic亦承诺未来十年投入超过1,000亿美元用于亚马逊的云端技术与晶片。Anthropic表示，此交易是以3,500亿美元的估值达成，且未计入本轮新资金，这代表亚马逊享有比其他投资者更优惠的条件，目前Anthropic估值约为8,000亿美元。受利好消息影响，亚马逊股价在盘后交易上涨约3%。

先投资50亿美元

根据最新协议，亚马逊计划先向Anthropic投资50亿美元，若Anthropic达到特定里程碑，未来将再追加200亿美元。这笔投资是在亚马逊此前已向该公司投资80亿美元的基础上追加。

此外，亚马逊亦对其他大型AI初创公司进行投资，早前该公司宣布拟向OpenAI投资最多500亿美元。

尽管亚马逊自家推出的「Nova」等AI模型未像竞争对手一样引发市场回响，但亚马逊仍是AI云端运算等关键基础设施的领先供应商。亚马逊预期，今年资本开支将达约2,000亿美元，主要用于AI研发。

长远算力目标高达5吉瓦

Anthropic在声明中指出，预期到今年底，将透过亚马逊的Trainium2及Trainium3晶片实现约1吉瓦的运算能力，长远目标是将相关算力提升至高达5吉瓦。亚马逊行政总裁Andy Jassy表示，Anthropic采用Trainium晶片，正好体现双方在定制晶片领域上共同取得的进展。

Anthropic于今年2月完成一轮300亿美元的融资，当时该公司估值为3,800亿美元；此后更吸引投资者提出超过8,000亿美元估值的投资报价。

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