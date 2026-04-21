Intel从破产边缘变市值破顶 受惠AI刺激CPU短缺 特朗普政府入股大赚近1700亿

美国晶片制造商英特尔（Intel）近日股价逼近历史新高，短短两年内成功从濒临破产边缘到市值破顶，期间向半导体专家陈立武「拜相」外，近期市场对AI算力开始着眼高效能推理，令AI算力需求从GPU（图形处理器）转向CPU（中央处理器），成股价催化剂。同时，特朗普政府罕有入股私人企业后，不足一年已帐面大赚约216亿美元（约1685亿港元），相等于一个月关税收入。不过市场分析，Intel要重拾昔日辉煌仍有漫长转型期。

英特尔在过去一个月股价狂升60%，截至上周五股价高见70.325美元，市值达3,525亿美元，已超越疫情前顶，创出2000年科网泡沫时代以来新高，向当时历史新高75.69美元步步进逼。

回顾Intel股价于2020年受惠疫情时期的电脑需求炽热，曾高见69.29美元，但2021年其7纳米晶圆代工能力落后主要对手台积电逐渐显现，翌年更录得严重亏损，股价便一落千丈，其后曾大幅裁员、削减资本开支，至2024年同业高通（Qualcomm）有传向Intel提出收购，被视为Intel已难以独立生存的讯号，于2025年低见17.67美元，自高位累泻75%。

陈立武任CEO力挽狂澜

直至去年Intel委任半导体专家陈立武为行政总裁，成功力挽狂澜，除大幅缩减非核心业务，并专注开发高端的18A制程技术产品，相当于1.8纳米级别晶片，业务及股价开始逆转。Intel不久后更与美国总统特朗普达成共识，获美国商务部于去年8月罕有注资89亿美元，持股约9.9%股份。

事实上，是次投资，是特朗普政府作出最成功投资之一，由入股价20.47美元计，至今帐面回报达216亿美元，帐面所赚的规模，可媲美国3月关税收入221亿美元。特朗普今年初曾在社交平台称赞陈立武非常成功，指Intel最新的Core Ultra系列3处理器完全在美国设计、制造及封装，甚至说「为成为Intel股东而自豪。」

市场需求由GPU转向CPU

Intel大翻身主要由AI急速发展推动，业界的产能瓶颈开始引导至CPU短缺，这源于过去算力集中在训练层面时，GPU的大量记忆能力明显较CPU优秀，令GPU主导早年算力产品市场，但当AI达到一定「学成」阶段后，目前大模型、AI代理在数据处理、排程、安全、记忆体管理等运作，较依赖CPU的协调能力。Intel因此出现优势，其在CPU属全球市场龙头，于伺服器CPU市占率达到72%，x86架构的电脑CPU市占率达62%，而游戏电脑CPU市占率亦有60%。

半导体产业研究机构TrendForce指出，目前AI数据中心的CPU与GPU配置比例，约为1比4至1比8，但在AI代理的时代，预计比例将大幅收窄至1比1至1比2。另一研究机构SemiAnalysis首席分析师Dylan Patel认为，现时CPU正陷「极其严重的产能短缺」境况。资产管理公司TD Cowen分析师Josh Buchalter指出，CPU在之前曾被投资者「判死刑」，但现在已出现新增长引擎。

今年首季业绩料仍有压力

然而，Intel业绩仅在去年第四季开始转亏为盈，除了数据中心及代工业务在风口上录得增长外，收入比重较高的客户计算业务持续疲弱。管理层亦明言受到供应链限制，预计今年首季业绩仍有压力，但无阻其CPU晶片的强劲前景看法。

瑞银分析师Tim Arcuri指出，Intel只有在最理想情况下，毛利率才有机会于2030年前达到50%，即使达到，仍低于2010至2020年代毛利率达60%的水平。