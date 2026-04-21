虚产保证金融资获批两月未见产品 业界指打通各资产融资帐户成难处

今年2月证监会已推新措施促进香港的数字资产交易，包括发指引容许持牌虚拟资产交易平台，在特定框架下为专业投资者提供杠杆式永续合约，并可引入联属公司担任庄家以提高流动性，并准许持牌经纪扩充至保证金融资服务。然而，相隔两个月，相关产品或服务仍未在港推出。市场人士指出，虚拟资产保证金融资的难处，在于融资机制需打通各资产间融资帐户，并指就推出产品进行研究。证监会回应称，已收到相关持牌平台的建议，会持续与业界保持沟通。

有持牌券商人士回复本报表示，自证监会在虚拟资产保证金融资「开绿灯」以来，公司已开始研究推出产品，惟难处在于如何打通各资产间抵押与融资帐户，如抵押虚拟资产后的资金能否用于其他投资，故该公司实际推出服务时间仍未定。本港持牌虚拟资产平台HashKey则说，来会继续密切跟进证监会的建议与指引来稳步推进业务，并预期证监会将根据市场实际发展，在适当时机推出相应的政策方案。

证监：已收到建议 续保持沟通

证监会回应称，已收到来自持牌虚拟资产交易平台及虚拟资产经纪就2月11日公布的促进数字资产交易的新措施所提交的通知及建议。当中包括保证金融资、永续合约，以及准许关联庄家在虚拟资产交易平台上进行庄家活动，将继续积极与业界持份者保持沟通。

另外，证监会中介机构部的执行董事叶志衡昨日表示，在保证金融资方面，已收到一些业界建议，正致力于调整相关条件，并可能就此进行市场咨询。至于近针对虚拟资产永续合约的框架，他说，到目前为止进展良好，准备好后就会提供必要的指引。