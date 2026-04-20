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国泰头等贵宾室「寰宇堂」重开 林绍波：提升旅客每个环节体验

商业创科
更新时间：21:20 2026-04-20 HKT
发布时间：21:20 2026-04-20 HKT

国泰航空（293）宣布，设于香港国际机场的「寰宇堂」头等贵宾室重新开幕，将于4月22日以升级改造的新形象正式重投服务，并在今日率先揭幕，标志国泰航空为香港及全球重要航点推行的机场贵宾室全面升级计划揭开新一页。国泰行政总裁林绍波表示，正投资远超一千亿元，用于机队、客舱、机场贵宾室及数码创新，将持续提升旅客在每个环节上的体验。

纽约甘迺迪机场将迎首个贵宾室

国泰指，航空贵宾室全面升级计划，由以香港「逸连堂」贵宾室及国泰北京贵宾室揭开序幕，除了「寰宇堂」头等贵宾室外，亦将于今年稍后时间当纽约甘迺迪国际机场第六航厦启用并迁入后，迎来当地首个专属贵宾室。该公司指续，「寰宇堂」商务贵宾室亦会暂停服务以便进行翻新工程，并于2027年重开。

体现以人为本的坚持

国泰指，「寰宇堂」头等贵宾室位于香港国际机场一号客运大楼的东翼，自机场于1998年启用以来，是国泰航空地面服务的重要一环。该公司表示，是次升级改造融合当代美学与家居般的舒适氛围，既保留原有的温馨气氛和熟悉感，亦完善空间规划、餐饮和服务，提升旅客的舒适感受和提供更多私隐。

林绍波指，其重开是国泰旗舰贵宾室设计发展的重要里程碑，充分体现集团对以人为本的坚持。

 

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