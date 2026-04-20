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Polymarket传新一轮集资4亿美元 估值达150亿美元

商业创科
更新时间：17:34 2026-04-20 HKT
发布时间：17:34 2026-04-20 HKT

据科技媒体《The Information》引述消息报道，预测市场平台Polymarket正与投资者洽谈新一轮融资，计划集资4亿美元。若融资落实，该平台估值将达到约150亿美元。据悉，其计划引入更多战略投资者，令总规模有望增至10亿美元。

洲际交易所上月已注资6亿美元

报道指，纽约证券交易所母公司洲际交易所（ICE）已于上月向Polymarket本轮融资投入约6亿美元。另外，Polymarket计划在本轮融资中，引入ICE以外的其他战略投资者，令本轮融资总规模有望达到10亿美元。目前该轮融资尚未完成交易，相关条款仍有机会调整。

估值仍落后主要对手Kalshi

尽管Polymarket估值显著上升，惟与其主要竞争对手Kalshi的估值水平相比仍有一段距离。数据显示，Kalshi上月刚敲定一轮10亿美元融资，由Coatue Management领投，投后估值高达220亿美元。

不过，相比去年10月，Polymarket是次估值已录得逾66%的升幅。当时ICE向该平台投资约10亿美元，带动其估值升至90亿美元。

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