中银「五一黄金周」延长3分行服务时间 去年跨境客日均开户升逾3成

中银香港宣布，将于五一黄金周延长3家指定分行的服务时间，分别为铜锣湾分行、广东道中银理财中心及屯门市广场分行，以配合跨境客户开户及理财需要，香港国际机场银行服务中心则全年营业。

延长分行服务时间

中银香港个人金融及财富管理部副总经理刘赛丽表示，去年五一黄金周期间，该行跨境客户日均新开户数目较去年全年日均数目上升超过3成，反映不少旅客趁黄金周假期访港顺道开立银行账户。

该行表示，客户到访分行前，可通过网站及「微服务」平台预约办理银行服务，现有「中银理财」或「私人财富」客户则可联系专属客户经理安排会面。

预约到访可参加抽奖

该行又指，3家指定分行于延长营业期间将提供开户、账户重检及财富管理等非现金交易服务，跨境服务大使会在现场解答客户查询，分行亦设有多种自助设备满足各项银行服务需求。预约到访分行的客户有机会获得见面礼，以及参与理财「黄金赏」大抽奖和幸运财富赏。

此外，未能亲身到访分行的客户也可在访港期间透过手机银行线上开户或处理其他财务事宜，亦可致电客户服务热线。