金发局洪丕正称中东局势反令港受惠 吸引更多国际资金

美伊冲突未有明显降温迹象，金发局主席洪丕正表示，中东局势紧张令国际投资者目光转向寻求安全与具增长前景的投资市场，而香港是国际金融中心且背靠祖国，有望从中受惠，吸引更多国际资金流入。

美国营运基金在港设办公室

他透露，一间曾只在美国营运的基金，已决定在香港设立办公室，现正聘请股票、外汇、固定收益等团队，已经获得相关牌照并准备在港开展业务，惟细节暂不披露。

近期美国警告多国金融机构勿涉伊朗交易，洪丕正表示，这是全球性的问题，不单是香港等地需要遵守，但这不会成为企业决定是否来香港的重要考量因素，且香港在反洗钱方面做得非常之好，在国际上达到很高水平。

科技或生物医学企业越来越多

政府公布第六批重点企业名单，洪丕正指出，目前香港已经引进不少企业，比较多是科技或生物医学领域，强调现时仍是初步阶段，冀未来发展如雪球般「越滚越大」，建立类似矽谷的生态圈。金发局董事会成员辛葆琏引述花旗银行数据指，相关领域的投资兴趣持续升温，预计未来一年将保持增长态势。

写字楼空置率已呈下降趋势

金发局董事会成员陈惠仁指，香港营商环境持续优化，部分核心区域写字楼空置率呈下降趋势，反映出国际企业与内地企业在香港扩张业务的强烈意愿。他续指，很多家族办公室落户首选香港，形容落户过程很快，较费时的是银行开户程序。他认为，香港健全的法治与监管体系，虽在开户审核等环节更为严谨，但也为投资者提供了稳定的制度保障，直言「正正经经的家族不介意等待」。

金发局行政总监董一岳表示，在一个地缘政治不再是助力、而是永久性底层暗流的世界，局方正透过与各地投资者建立更紧密的联系，主动回应这项需求。他指出，香港作为稳定与确定性的象征，早已获亚洲市场广泛认可，局方将继续扮演连接各方的桥梁，将复杂的地缘政治挑战转化为商业机遇。