煤气伙腾讯签战略合作协议 推动能源产业数智化升级

中华煤气（003）与腾讯（700）在香港签署战略合作协议。双方将围绕云资源统一管理、数字化平台建设、大模型及AI应用、用户营运能力提升、研发工具协同等方向展开深度合作，推动能源产业的数智化升级。此次签约，是煤气与腾讯在集团层面的全面战略合作，旨在整合双方资源，实现板块协同、提质增效与AI创新加速。

6年前已与腾讯云合作

早在2020年，煤气旗下名气家已与腾讯云开展合作；2021年，港华能源与腾讯云共同构建智慧能源生态平台，目前服务港华能源百余个综合能源项目；2023年，名气家与腾讯云在云平台与大数据、人工智能、用户经营等多个领域展开全方位战略合作，为香港和内地4,600万家庭用户提供一站式生活服务解决方案。

经过6年来的合作，双方已经取得了不少成果。名气家基于腾讯云推动名气云（TLC）平台的数字化底座升级与应用创新，并依托腾讯云TBDS搭建中华煤气集团大数据分析平台TAP（Towngas Analytics Platform），目前已支撑70多家旗下燃气企业及香港业务开展大数据应用。

将成功经验复制到香港

在AI应用方面，依托腾讯的AI算力与大模型技术，名气家推出智能安检、服务智能体等创新应用，显著提升燃气企业前线员工的服务效率；为了更好服务燃气用户，深度应用腾讯企业微信提升客户触达率；在研发方面，名气家亦广泛应用腾讯的AI研发工具以提升效率。

此外，双方还将合作的成功经验从内地复制到香港，完成了TAP平台跨陆港两地的建设，还在香港推进业务系统建设升级。至于此次战略签约标志著双方合作迈入全新阶段。未来双方将围绕核心业务上云、数字化平台共建、大模型及AI应用落地、用户经营等方向持续深化合作。