「细刘」刘銮鸿拟全购利福国际3.5亿美元债券
更新时间：13:12 2026-04-20 HKT
发布时间：13:12 2026-04-20 HKT
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崇光百货（SOGO）及启德双子汇营运商利福国际公布，控股股东、「细刘」刘銮鸿提出，向一笔在港上市的3.5亿美元债券作出全购。据了解，是次全购委托瑞银私人银行处理。
有关债券为3.5亿美元、利率4.8%的保证债券，刘銮鸿有意于二级市场按面值全数购入。
利福国际已于2022年私有化
利福指，目前刘銮鸿持有该美元债约1.61亿美元本金额，并计划在今年6月18日到期前完成是次收购意向。
利福国际从事百货店业务及特许专柜销售，旗舰品牌为崇光百货，2024年旗下本港地标启德双子汇落成。利福国际于2022年私有化。
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