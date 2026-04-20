AI新模型Mythos掀网络安全忧虑 星金管局促银行加强防范

随着Anthropic推进最新AI模型Mythos，网络安全机构对其忧虑亦已蔓延至亚洲。新加坡金融管理局联同当地网络安全局，敦促包括银行在内的关键基础设施营运商加强防御，以应对由美国AI公司Anthropic最新模型「Mythos」引发的潜在威胁。Mythos是Anthropic推出的一款新型AI模型，但该公司目前认为其风险过高，不宜广泛发布。

「必须加倍努力巩固防线」

新加坡金管局发言人回复彭博查询时表示，当局正与当地网络安全机构协调，以巩固银行等关键基础设施的防御能力。

该发言人强调，「金融机构必须加倍努力巩固安全防线，主动识别并修补漏洞，同时提高对网络卫生（cyber hygiene）的警觉性，包括及时进行安全更新。」发言人补充指，AI技术的进步将「加速发现及利用IT系统中的软件漏洞」。事实上，新加坡网络安全局早于本月15日已发文，警告类似的潜在风险，惟当时未有直接点名「Mythos」。

美官员曾急召华尔街高层开会

早前，美国财长贝森特及联储局主席鲍威尔已与华尔街银行高层召开紧急会议，商讨企业在系统防御方面所采取的措施及潜在风险。目前正测试「Mythos」模型的摩根大通，其行政总裁戴蒙在近期的业绩会议上坦言，AI技术的确加剧网络风险，但同时亦提供更强大的防御手段。

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