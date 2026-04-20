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雷军亲自测试「新一代SU7 Pro」 直播15小时 京沪长征1313公里

商业创科
更新时间：11:56 2026-04-20 HKT
发布时间：11:56 2026-04-20 HKT

小米（1810）董事长兼CEO雷军上周亲自领军，进行了一场长达15小时的全程网络直播，驾驶旗下最新发布的纯电动车「新一代SU7 Pro」，完成由北京至上海的长途续航挑战，以回应市场对其续航能力的关注。

全程开启空调及智能辅助驾驶

是次长途实测于4月17日清晨6时35分由北京小米汽车工厂出发，至当晚9时40分抵达上海，全程实际行驶里程达1,313公里。是次测试车辆为新一代SU7 Pro，配备19吋轮毂（CLTC标称续航902公里）。在全程开启空调及Xiaomi HAD高阶智能辅助驾驶系统下，录得百公里平均电耗14.6kWh，最终剩余3%电量，全程仅在山东临沭服务区进行了一次由3%至满电的充电。

雷军在直播中表示，由公司高层亲自进行长途路测是小米汽车自研发初期便建立的内部传统，旨在切实体验产品以作持续改进。他亦提及，是次高调直播是为了回应去年他个人一次非公开路测后，市场对车辆真实续航表现的广泛关注与讨论，希望以最透明的方式展示产品实力。

连串动作亦被视为小米为即将到来的北京国际车展进行的密集预热。集团已确认，新一代SU7、YU7、SU7 Ultra等全系列车型，以及其「人车家全生态」战略，将全面亮相于本月24日开幕的2026北京国际车展。雷军在直播尾声强调，将分析是次长征数据以不断优化产品，并表明将持续透过直接沟通回应市场声音，显示其对汽车业务的决心。

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