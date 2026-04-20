环联指逾期还款率低于1% 料今年保持稳定 部份贷款机构改每季检视组合

本港自2024年4月引入多于一间个人信贷资料服务机构模式「信资通」后，市民可每12个月免费索取一份个人信贷报告。环联为参与机构之一，其亚太区总裁兼香港区行政总裁林嘉仪（Marie Claire Lim Moore）指截至去年底，已累计向市民提供约20万份免费信贷报告。此外，她指有些贷款机构因应市场变化将检视消费信贷组合的密度，由一年两次改为季度进行，但强调消费信贷逾期还款比率常低于1%，属环联覆盖30多个市场中最低，料今年该比率将保持稳定。

林嘉仪表示，信贷市场环境迅速变化，环联与贷款机构客户的定期会议越来越多，它们欲评估其贷款组合的健康状况。以前可能它们进行信贷组合检视的频密度，也许一年两次。但环联现与几位客户所谈，可能改为每季一次，因市场变化太大。她指一些客户加密检视贷款组合大概始自于2024年年尾至2025年年初，因当时本港破产个案和逾期还款情况进一步轻微上升。尽管如此，贷款机构还是继续放贷，只是比较谨慎。

踏入今年，她说消费信贷市场亦表现稳健，信用卡和私人贷款的申请宗数及贷款量均展现韧性。她指目前本港消费信贷市场的逾期还款率相当稳定，相信全年也可望保持平稳。不过，按目前所观察到的还款情况及逾期还款占比，料该比率难以下降，但强调整体信贷质素仍健康。她续称，香港消费信贷的逾期还款率通常都低于1%，在环联覆盖全球30多个市场中属最低。而环联有好几个市场的逾期还款率高达10%以上，部分非洲新兴市场，甚至英美和加拿大该比率都远高于香港。

查阅信贷报告不影响个人评级

自信资通面世后，林嘉仪称，截至去年底环联已累计向本港消费者提供约20万份免费信贷报告，反映消费者对监测自身信贷健康重要性的意识正在提升，但认为仍有很大空间提高大众有关意识。她又厘清消费者自行查阅个人信贷报告不会对其信贷评级构成影响。

环联推出「放债人数据通」服务平台，为中小型放债人提供一个廉价方案接驳加入信资通。她指该方案能令中小型放债人加入信资通的成本大幅降低约八成，有助令个人信贷资料更完整。